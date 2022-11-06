Папа Римский заявил, что ценит русский народ и русский гуманизм Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск на пресс-конференции на борту самолета во время возвращения из Королевства Бахрейн сказал, что с большим уважением относится к русскому народу, который любит в равной степени, как и украинский.

"Я очень ценю русский народ и русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который и по сей день вдохновляет нас, христиан. Я испытываю искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу, я нахожусь среди двух народов, которые люблю", - приводит его слова агентство ANSA.

Говоря о конфликте на Украине, понтифик отметил, что не верит в жестокость русского народа, потому что "русский народ - это великий народ".

Он также заявил, что Ватикан ищет все возможные пути для разрешения конфликта в Украине.

"Идет работа по сближению (сторон), поиску решений, Святой престол делает то, что должен делать", - цитирует агентство понтифика.

Папа Римский, в том числе, вспомнил о большом количестве локальных конфликтов, которые свидетельствуют о ходе третьей мировой войны.

Напомним, Папа Франциск ранее выражал обеспокоенность событиями, происходящими в Европе. По его мнению, ныне живущие выступают свидетелями третьей мировой войны “по частям”, на фоне растущей ядерной угрозы.