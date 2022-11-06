Мэр латвийского города Даугавпилса признал Крым российским Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал, что полуостров Крым является российским. Также политик отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором. Об этом Элксниньш заявил в эфире радио Delfi

- Крым является частью Российской Федерации, - сказал глава города, комментируя вопрос о принадлежности полуострова.

При этом он добавил, что уже не раз обозначал свою позицию по этому поводу. Ведущая сказала, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией.

- Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией, - ответил Элксниньш.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине, не признали воссоединение Крыма с РФ.