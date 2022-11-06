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НовостиПолитика6 ноября 2022 20:47

Мэр латвийского города Даугавпилса признал Крым российским

Он добавил, что уже не раз обозначал свою позицию по этому поводу
София ГОНЧАРОВА
Мэр латвийского города Даугавпилса признал Крым российским

Мэр латвийского города Даугавпилса признал Крым российским

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал, что полуостров Крым является российским. Также политик отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором. Об этом Элксниньш заявил в эфире радио Delfi

- Крым является частью Российской Федерации, - сказал глава города, комментируя вопрос о принадлежности полуострова.

При этом он добавил, что уже не раз обозначал свою позицию по этому поводу. Ведущая сказала, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией.

- Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией, - ответил Элксниньш.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине, не признали воссоединение Крыма с РФ.