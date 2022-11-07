Зеленский сообщил, что наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением наблюдается в Киеве и области Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что свыше 4,5 миллионов человек в стране все еще остаются без электричества. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области.

- По состоянию на этот вечер (6 ноября) в украинской столице и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии. Без света остались более 4,5 миллиона потребителей. Больше всего сейчас в Киеве и Киевской области, действительно тяжело, - сказал глава государства в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Зеленский также добавил, что сейчас власти готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике.

Днем ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица рискует остаться без света, воды и отопления. При этом политик заверил, что, со своей стороны, власти города делают все возможное, чтобы не допустить такой ситуации.