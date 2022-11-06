Мэр Киева Кличко предупредил, что столица Украины рискует остаться без света, воды и отопления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица рискует остаться без света, воды и отопления. Об этом пишет "Страна.ua".

При этом политик заверил, что, со своей стороны, власти города делают все возможное, чтобы не допустить такой ситуации.

- Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, запас еды и воды. Также созданы пункты обогрева, - сообщил Кличко.

Накануне глава города заявлял, что в Киеве без света остаются 450 тысяч квартир, отметив, что это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Политик также призвал жителей украинской столицы "максимально экономить электроэнергию, поскольку ситуация остается сложной".

Напомним, 31 октября Кличко сообщил, что часть Киева обесточена, а также указал на проблемы с водоснабжением в украинской столице. Кроме того, сайт KP.RU писал, что в офисе украинского президента предупредили о введении экстренных отключений электроэнергии.