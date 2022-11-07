Захарова считает, что вступление Украины в ЕС займет столько же времени, сколько и его развал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели по поводу Украины. Накануне он заявил, что подготовка к вступлению Незалежной в состав Европейского союза (ЕС) займет годы.

По мнению Захаровой, на самом деле подготовка к вступлению Украины в ЕС займет столько же времени, сколько и его развал.

- Видимо, столько же, сколько займёт развал ЕС, - написала дипломат в своем телеграм-канале. февраля

Напомним, 28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. Уже летом этого же года Незалежная получила вожделенный ею статус кандидата в члены Евросоюза. За то, чтобы предоставить ей вместе с Молдавией такой статус, проголосовали все члены Евросоюза.