WSJ: Советник президента США по нацбезопасности Салливан ведет переговоры с Ушаковым и Патрушевым Фото: REUTERS

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан последние несколько месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

- Салливан находится в контакте с ... Юрием Ушаковым. Он также общался со своим прямым контрпартнером в РФ Николаем Патрушевым, - отмечается в публикации.

По данным издания, суть переговоров заключалась в предотвращении эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия. При этом сам процесс урегулирования конфликта в цели переговоров не входит.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Джейк Салливан совершил визит в Киев, о котором не было объявлено заранее. В украинской столице советник Джо Байдена встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Салливан рассказал украинскому лидеру о новом пакете военной помощи США на 400 миллионов долларов.