В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу Фото: REUTERS

Ранним утром 7 ноября в шести регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".

Предупреждение действует в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Также тревога объявлена в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром 5 ноября сирены прозвучали по всей территории Украины, в том числе Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях.

А до этого сирены звучали в Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 ноября 2022 года.