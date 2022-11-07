В США наплыв мигрантов назвали тягчайшим преступлением Байдена Фото: REUTERS

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что наплыв мигрантов стал тягчайшим преступлением президента США Джо Байдена, сделанное в отношении Соединенных Штатов. Видеозапись опубликована на YouTube.

Корреспондент Fox News Билл Мелуджин смог заснять ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде. «Череда людей уходит так далеко, насколько только может видеть глаз», - сказал журналист, отметив также, что люди единой ровной линией пересекают данную реку, не встречая при этом никакого сопротивления на другом берегу.

Как заявил Карлсон, мигранты знают, что при администрации Байдена, их пропустят в случае, если они смогут вступить на американскую землю. Репортер назвал такое отношение к мигрантам «тягчайшим преступлением, когда-либо совершенным против» Соединенных Штатов.

Напомним, в сентябре этого года губернатор штата Флорида Рон Десантис отправил два самолета с нелегальными мигрантами на Мартас-Винъярд, который известен как остров миллионеров. Таким образом губернатор выполнил свое обещание помочь президентской администрации почувствовать проблему миграции.