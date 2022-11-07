Жителей Киева предупредили об аварийных отключениях электричества в городе из-за дефицита мощности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дефицит мощности в энергосетях Киева в понедельник, 7 ноября, почти на треть превысит заложенный в графики. Об этом сообщил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко, отметив, что в связи с этим форс-мажором диспетчеру придется прибегать к аварийным отключениям потребителей в украинской столице.

«Дефицит в энергосети Киева в понедельник, 7 ноября, будет на 32% больше заложенного в графики. Это много, это форс-мажор. Поэтому придется прибегать к аварийным отключениям», - заявил глава компании YASNO, которая занимается поставками электроэнергии и газа, а также решений в сфере энергетики на Украине.

Ранее компания «Укрэнерго» заявила, что в понедельник, 7 ноября, экстренные отключения будут проводиться в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Черкасской, а также Харьковской и Полтавской областях.

Напомним, на прошлой неделе, 4 ноября, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице без света остаются 450 тысяч квартир, указав, что это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Как писал сайт KP.RU, градоначальник призвал всех жителей города «максимально экономить электроэнергию, потому что ситуация остается сложной», а также сообщил, что стабилизационные отключения происходят, поскольку центральный узел энергосистемы в стране перегружен.