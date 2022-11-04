Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир в Киеве остались без электричества

Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве без света остаются 450 тысяч квартир. Такое заявление в пятницу, 4 ноября, сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.

«На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тыс. потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни», - написал градоначальник в своем Telegram-канале, призвав жителей украинской столицы «максимально экономить электроэнергию, потому что ситуация остается сложной»

Кличко также уточнил, что стабилизационные отключения происходят, поскольку центральный узел энергосистемы Украины перегружен.

Напомним, 31 октября Кличко сообщил, что часть Киева обесточена, а также указал на проблемы с водоснабжением в украинской столице. Кроме того, как писал сайт KP.RU, в офисе украинского президента предупредили о введении экстренных отключений электроэнергии, а компания «Укрзализныця» сообщила, что обесточена часть железнодорожных веток Украины, поэтому на маршруты вышли тепловозы.