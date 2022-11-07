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НовостиПолитика7 ноября 2022 7:53

Кандидат от республиканцев считает, что конгресс США сохранит поддержку Украины после выборов

Политик заявил, что существует широкая двухпартийная поддержка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кандидат от республиканцев считает, что конгресс США сохранит поддержку Украины после выборов

Кандидат от республиканцев считает, что конгресс США сохранит поддержку Украины после выборов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгресс США с большой вероятностью сохранит двухпартийную поддержку Украины после назначенных на вторник, 8 ноября, промежуточных выборов. Такое заявление сделал кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман, который на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей от 28-го округа штата Калифорния.

«По моим наблюдениям, существует широкая двухпартийная поддержка ... Я считаю, что она сохранится. На мой взгляд, мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях», - приводит РИА Новости слова политика, который таким образом прокомментировал перспективы сохранения консенсуса между Демократической и Республиканской по этому вопросу после ноябрьских выборов.

Напомним, накануне член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин в ходе своего выступления перед избирателями в Су-Сити, штат Айова, заявила, что при победе Республиканской партии на промежуточных выборах «Украине не достанется ни цента», подчеркнув, что США важнее в экономическом плане.