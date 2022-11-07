Кандидат от республиканцев считает, что конгресс США сохранит поддержку Украины после выборов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгресс США с большой вероятностью сохранит двухпартийную поддержку Украины после назначенных на вторник, 8 ноября, промежуточных выборов. Такое заявление сделал кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман, который на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей от 28-го округа штата Калифорния.

«По моим наблюдениям, существует широкая двухпартийная поддержка ... Я считаю, что она сохранится. На мой взгляд, мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях», - приводит РИА Новости слова политика, который таким образом прокомментировал перспективы сохранения консенсуса между Демократической и Республиканской по этому вопросу после ноябрьских выборов.

Напомним, накануне член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин в ходе своего выступления перед избирателями в Су-Сити, штат Айова, заявила, что при победе Республиканской партии на промежуточных выборах «Украине не достанется ни цента», подчеркнув, что США важнее в экономическом плане.