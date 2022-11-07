Товарооборот между Россией и Китаем за десять месяцев 2022 года составил почти 154 млрд долларов Фото: REUTERS

Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем в январе - октябре 2022 года увеличился в годовом исчислении на 33%, составив 153,938 млрд долларов.

Экспорт из КНР в РФ за 10 месяцев вырос на 12,8% и достиг примерно 59,596 млрд долларов. Импорт товаров и услуг из России увеличился на 49,9%, до 94,342 млрд долларов, следует из документов таможенной службы Китая.

Основные поставки из РФ в Китай приходятся на нефть, природный газ и уголь. Среди иных ключевых статей импорта в КНР находятся медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты.

Китай, в свою очередь, экспортирует в РФ широкий ассортимент товаров, преимущественно связанных с техникой, например, смартфонами, промышленным и специализированным оборудованием, а также детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Россия и Китай взяли курс на повышение товарооборота в 2022 году до 200 млрд долларов.

Напомним, 30 сентября 2022 года "Газпром" возобновил поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" после завершения плановых работ.