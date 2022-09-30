«Газпром» возобновил поставки газа в Китай после ремонта «Силы Сибири» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» возобновил поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после завершения плановых работ. Об этом сказано в сообщении холдинга.

«Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», - сказано в заявлении компании в пятницу, 30 октября.

Напомним, плановые профилактические работы проводились на газопроводе «Сила Сибири» в период с 22 по 29 сентября 2022 года. В связи с чем транспортировка газа была приостановлена. Как уточнили в заявлении компании, в соответствии с Договором купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC профилактика оборудования по «восточному маршруту», а также систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.

Как писал сайт KP.RU, прошлой осенью трубопровод останавливали в тот же самый период: плановые профилактические работы проходили с 22 по 29 сентября 2021 года.