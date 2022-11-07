В ООН заявили, что мир находится "на шоссе в климатический ад" Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе заявил, что человечество находится "на шоссе в климатический ад" и держит ногу "на педали газа".

"Выбросы парниковых газов продолжают расти, глобальная температура растет, - сказал Гутерриш. - Наша планета быстро приближается к переломным моментам, которые сделают климатический хаос необратимым. Мы на дороге в климатический ад, причем держим ногу на педали газа".

По мнению генсека ООН, изменение климата становится главной проблемой и вызовом для этого века и "неприемлемо, вопиюще и саморазрушительно отодвигать это на второй план". Он отметил, что многие нынешние конфликты так или иначе связаны с возросшим климатическим хаосом.

"Нынешние кризисы, требующие срочного решения, не могут служить оправданием отступничества", - сказал генсек ООН.

6 ноября 2022 года, Гутерриш подчеркнул, что изменения климата происходят с "катастрофической скоростью", а последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.