Боррель заявил, что ЕС зависит от поставок из Китая больше, чем от российской энергии

Боррель приводит процентное соотношение зависимости Фото: REUTERS

Европейский Союз в рамках реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности более зависим от поставок из Китая, чем от энергоносителей из России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Китай играет ключевую роль во многих цепочках поставок. Наша зависимость от Китая в стратегии зеленой трансформации превышает зависимость от ископаемого топлива из России», - выразил свое мнение Боррель.

Боррель приводит процентное соотношение зависимости, а именно «ЕС на 90% зависит от Китая в поставках магния и редкоземельных металлов, а также на 80% - от поставок солнечных батарей».

При этом глава дипломатии ЕС высказывается о необходимости снижения «чрезмерной зависимости, устранении уязвимости и повышении устойчивости».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, китайские власти запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ покупателям в Европе, а также другим государствам Азии для обеспечения зимнего отопительного сезона в своей стране.

Таким образом в Европу будет меньше приходить сжиженного газа, который раньше перепродавался китайцами.