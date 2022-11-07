ЕС планирует защищать своих производителей от США

Закон подразумевает выделение 370 миллиардов долларов для привлечения производства в США и создание рабочих мест Фото: REUTERS

Европейская комиссия направила чиновникам из Белого дома предупреждение, в котором требует изменить некоторые пункты законы о сокращении инфляции в США, так как они противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), об этом сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

«Две недели назад мы наконец создали оперативную группу на высоком уровне между Белым домом и Еврокомиссией. Мы отметили 9 проблем. Мы направили письменное предупреждение с конкретными пунктами, которые, на наш взгляд, противоречат нормам ВТО. Либо они (США) изменят эти пункты, либо нам придется поднять этот вопрос на уровне ВТО, и мы рассмотрим ответные меры", - заявил Бретон телеканалу BFM Business.

Также еврокомиссар подчеркнул, что данный закон «нарушает правила честной конкуренции», так как подразумевает выделение 370 миллиардов долларов для привлечения производства в США и создание рабочих мест.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, согласно данным Американского бюро статистики, по итогам сентября базовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума.

Среди основных причин были названы демографические сложности, которые сейчас испытывает практически весь мир, деглобализация из-за развития своих производств и недостаток вложений в энергетику.