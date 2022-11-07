«Секретные переговоры» советника национальной безопасности президента США Джейка Салливана с Москвой проводятся из корыстных побуждений Белого дома, а не гуманных соображений, такое мнение выразили в комментариях читатели китайского издания «Гуаньча». Фото: REUTERS

«Секретные переговоры» советника национальной безопасности президента США Джейка Салливана с Москвой проводятся из корыстных побуждений Белого дома, а не гуманных соображений, такое мнение выразили в комментариях читатели китайского издания «Гуаньча».

Читатель с ником Высокомерный70, назвал американские СМИ - «машиной для создания слухов, которые создают фальшивые новости, чтобы сбить с толку аудиторию».

EnjoyHo в своем комментарии указал на очевидность, что «США не выдерживают давления и хотят прекратить конфликт ради собственных политических нужд. Но сказать об этом не могут, только и делают, что «предостерегают».

Один из читателей назвал США «самым страшным и ужасным боссом мафии в мире» из-за развязанных войн, применения оружия массового поражения, а также химического оружия во Вьетнаме, бомб с обедненным ураном в Югославии и бомбардировки Ирака. другой пользователь подвел своеобразный итог дискуссии - «Бросить Зеленского всегда было одним из возможных вариантов решения конфликта для правительства США».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан последние несколько месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым о предотвращении эскалации конфликта на Украине.