В Польше подтвердили возможность строительства "капитальной стены" на границе с Россией Фото: REUTERS

Власти Польши подтвердили вероятное строительство стены на границе с Калининградской областью РФ по аналогии с ограждением на границе с Белоруссией. Об этом заявил в интервью Польскому радио глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Строительство связано с предполагаемым потоком мигрантов из России, подчеркнул политик.

"Если ситуация будет ухудшаться, то также будет создана стена, как на польско-белорусской границе, может быть, даже капитальнее", - сказал он.

По мнению Качиньского, в Калининградскую область приезжают беженцы с Ближнего Востока. В этом он видит угрозу безопасности Польши, так как "существует очень серьезная опасность того, что их (границы) будут использовать, как это было на польско-белорусской границе".

Напомним, 2 ноября 2022 года, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале строительства временных заграждений на границе с Россией в Калининградской области.