Республиканцы в США пообещали "усилить контроль" над поставками помощи в Украину в случае победы на выборах Конгресса

По мнению лидера Республиканцев Маккарти, нужно распределять субсидии США в наиболее важные для Украины статьи помощи Фото: REUTERS

Республиканцы пообещали в случае победы на выборах в Конгресс США усилят контроль над выделением средств для помощи Украине. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти во время интервью телеканалу CNN.

"Я очень поддерживаю Украину, но думаю, что по мере того, как мы двигаемся вперед, нужна отчетность", - сказал он.

По его мнению, власти США должны "не выдавать незаполненный чек", а распределять отправку ресурсов в те статьи, где они больше всего нужны. При этом, все решения по поставкам, считает политик, должны обсуждать открыто в палате представителей и Конгрессе.

"Первое, что вы увидите - это закон об усилении контроля над границей (с Мексикой). Он необходим. Только в этом году через границу уже перешли 2 млн человек", - отметил Маккарти.

Он считает, что в случае победы республиканцы первым делом возьмутся за решении внутренних проблем США, в частности, на борьбе с нелегальной иммиграцией.

В ряде планов республиканцев политик озвучил снижение правительственных расходов для сдерживания инфляции, увеличение финансирования полиции для борьбы с преступностью и укрепление энергетической независимости страны.

Ранее сайт KP.RU писал, что Конгресс США с большой вероятностью сохранит двухпартийную поддержку Украины после назначенных на вторник, 8 ноября, промежуточных выборов. Такое заявление сделал кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман.