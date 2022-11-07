Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алжир подал официальную заявку на вступление в группу стран БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южно-Африканская республика), сообщила специальный посланник министерства иностранных дел страны по международному партнерству Лейла Зерруги.

«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС. У нас была возможность участвовать в последнем саммите БРИКС, на который был приглашен президент Алжира. Мы представили нашу просьбу. И Россия, и Китай приветствовали присоединение Алжира», – передает ее слова Al-Shorouk.

Как писал сайт KP.RU, президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявлял о готовности страны вступить в БРИКС. По его словам, у республики есть практические все необходимые условия для этого.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что в будущем может появиться новая резервная валюта для стран БРИКС. Он добавил, что современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов, и переход на новые способы расчетов в торговле станет для членов альянса БРИКС лучшей защитой от «протухающего евро».