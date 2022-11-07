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НовостиПолитика7 ноября 2022 17:14

Стало известно о судьбе российского бойца, дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами

Российский солдат, дважды отбросивший гранаты с дрона, выжил
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российский солдат, дважды отбросивший гранаты с дрона, выжил Фото: кадр из видео

Российский солдат, дважды отбросивший гранаты с дрона, выжил Фото: кадр из видео

Военнослужащий Вооруженных сил России, дважды отбросивший гранаты, прилетевшие с украинского дрона, остался в живых. Об этом рассказали сослуживцы бойца.

Как передает MK.RU, солдат столкнулся с атакой вражеского беспилотника еще в марте этого года неподалеку от села Малая Рогань Харьковской области. Известно, что он служит 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. По словам его сослуживцев, солдат «вопреки домыслам и обсуждениям жив и уже давно здоров.

Как писал сайт KP.RU, российский военный дважды отбросил подлетающие к нему гранаты. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как боец успешно отбил гранаты, сброшенные с дрона Вооруженных сил Украины. Видео заканчивается после третьей неудачной попытки украинских военных атаковать российского солдата. Читатели The Telegraph были шокированы, увидев ти кадры.