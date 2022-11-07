Украинский военнопленный рассказал о планах Киева забросить в Россию диверсантов для ударов по инфраструктуре Фото: REUTERS

Власти Украины планировали забросить в приграничные регионы России диверсантов с целью совершения ударов по инфраструктуре. Об этом рассказал военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Павел Ткачук, взятый в плен в районе Артемовска Донецкой области.

«Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», – сообщил военнопленный журналистам.

Как уточнил украинский военнослужащий, Киев планировал забросить диверсантов Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Он также отметил, что сейчас ВСУ несут в Донбассе большие потери, а их моральный дух подавлен.

Как писал сайт KP.RU, ранее освобожденный из плена боец ДНР Владислав Егильницкий рассказал о признании украинского депутата в том, что Киеву не нужен мир.