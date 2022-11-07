Daily Beast: Украина разрабатывает план по захвату Крыма

Украина разрабатывает план по захвату Крыма Фото: REUTERS

Власти Украины работают над планом по захвату Крыма, рассказала представитель украинского президента по Крыму Тамила Ташева, ответственная за разработку.

Как передает The Daily Beast, Киев ищет пособников не только на поле боя. По словам Ташевой, у него есть подпольная сеть информаторов на полуострове. При этом она заявила, что основным механизмом возвращения Крыма будет «политико-дипломатический путь», однако предполагается и применение «военных компонентов.

Украинские спецслужбы прогнозируют захват Крыма к весне или лету 2023 года, но Ташева не исключает и более ранних сроков. Вместе с тем она отметила, что сроки реализации плана пока не определены.

Напомним, ранее стало известно, что разведка Великобритании и Служба безопасности Украины подписали соглашение о подготовке специальной террористической армии для совершения атак на объекты в Крыму.

По информации Grayzone, соглашение о создании армии было подписано британской разведкой с одесским отделением СБУ. Они планировали провести диверсионно-разведывательные операции на полуострове. В сообщении отмечается, что та же группа военной разведки Великобритании отвечала за разработку планов взрыва Крымского моста.