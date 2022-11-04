На Западе узнали о подготовке британской разведкой и СБУ террористической армии для атак в Крыму

Британская разведка и СБУ готовят террористическую армию для атак на объекты в Крыму Фото: Shutterstock

Разведка Великобритании и Служба безопасности Украины подписали соглашение о подготовке специальной террористической армии для совершения атак на объекты в Крыму. Об этом сообщает сайт Grayzone со ссылкой на документы.

«Документы, полученные The Grayzone, раскрывают планы группы представителей британской военной разведки по организации и обучению тайной украинской партизанской армии с четкими инструкциями для нападения на российские объекты в Крыму», – сказано в сообщении.

Как утверждает портал, соглашение о создании армии было подписано британской разведкой с одесским отделением СБУ. Они планировали провести диверсионно-разведывательные операции в Крыму. В сообщении отмечается, что та же группа военной разведки Великобритании отвечала за разработку планов взрыва Крымского моста.

По информации портала, план атаки составлял ветераном вооруженных сил Хью Уорд по просьбе советника генсека НАТО Криса Доннелли. Финансирование теракт осуществлял один «влиятельный украинский олигарх», сказано в сообщении.

Напомним, в конце прошлой недели глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По его словам, никакие объекты в городе не поражены.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России обвинило Великоританию в причастности к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Накануне МИД РФ передал британскому послу доказательства причастности Лондона к атакам в Севастополе