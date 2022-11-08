В Новой Зеландии украинцы требуют от властей денег и льгот для беженцев

Украинцы требуют от властей Новой Зеландии денег и льгот для беженцев. Фото: REUTERS

Украинские беженцы разочарованы теми условиями, которые предлагает им Новая Зеландия и даже вынуждены возвращаться на родину из-за невозможности обосноваться в стране. Об этом рассказали представители общественной организации Mahi for Ukraine («Действие для Украины») в эфире радио RNZ.

Украинцы разочарованы тем, что специально введенные для украинцев двухлетние визы «больше похожи на рабочие, чем на гуманитарные». Также беженцы не нашли в Новой Зеландии той «всесторонней поддержки», которую оказывают релокантам в других странах. Активисты организации призвали власти Новой Зеландии предоставить украинцам более широкую финансовую и медицинскую поддержку, доступ к картам социальных услуг, льготы для соискателей и другие преференции.

Ранее украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии. Они «выразили протест» против их размещения в металлических бытовках.

Почему украинские беженцы становятся «новыми цыганами» Европы, читайте здесь на KP.RU.