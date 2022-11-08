Морпехи из Приморья опровергли данные о тяжелых потерях в боях за Павловку Фото: Дмитрий СТЕШИН

Данные о тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за Павловку в ДНР не соответствуют реальности, об этом сообщили сами военные в видеообращениях, размещеннных в Телеграм-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Ранее в соцсетях появилось обращение к главе региона, якобы направленное бойцами 155-й бригады. Авторы письма заявляли, что в боях за село Павловка соединение понесло крупные потери. Сам Кожемяко опроверг это сообщение, сославшись на информацию от командования. В Минобороны РФ уточнили, что потери морпехов за более чем десять дней наступления под Угледаром не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.