Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией после призывов западных стран к диалогу между державами. Видео-обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Среди условий он назвал возмещение убытков в связи с конфликтом, "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", - сказал лидер Украины.

Он также поблагодарил страны, которые продолжают оказывать помощь Киеву.

США и их союзники в некоторых кругах обсуждают мирное урегулирование конфликта в Украине, пишет издание The Wall Street Journal, уточняя, что при этом большая часть членов НАТО поддерживают инициативу поставок вооружения Киеву и не видит перспектив мирного разрешения.

При этом, другое американское издание Washington Post писало, что администрация американского президента Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к диалогу с Россией.