Турция планирует перерабатывать российское зерно и бесплатно отправлять его бедным странам Фото: REUTERS

Турция рассчитывает перерабатывать российское зерно из и бесплатно отправлять его нуждающимся странам, заявил глава турецкого Министерства сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.

«Мы будем использовать собственные незагруженные мощности. После переработки бесплатной пшеницы, которую мы получим из России на наших собственных заводах, мы отправим ее в наименее развитые страны», – сказал он журналистам.

Как объяснил Киришчи, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет, что российская пшеница направлялась в бедные страны бесплатно в виде муки.

Ранее в Турции сообщили, что Россия может начать использовать турецкие склады в качестве хабов для хранения и продажи зерна.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент России Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что РФ возобновила участие в зерновой сделке. Главы государства напомнил, что даже если с Украины не экспортируют ничего в беднейшие страны, Россия сможет сама заместить весь объем, необходимый нуждающимся государствам.