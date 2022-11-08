Молдавия намерена подать в суд на "Газпром" за невыполнение условий контракта Фото: REUTERS

Правительство Молдавии рассматривает варианты обращения в суд и взысканий с "Газпрома" компенсации за сокращение поставок газа в республику. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала PRO TV.

"Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться", - сказал вице-премьер.

Он указал на проблемы с прокачкой газа через Украину. "Газпром" не смог увеличить поставки "голубого топлива" в Молдавию в ноябре 2022 года, сохранив их на уровне октября.

На данный момент Молдавия испытывает острый дефицит в поставках газа в приднестровский регион, где отказались от закупки электроэнергии у расположенной там Молдавской ГРЭС, которая работает на газе.

При этом еще в начале ноября президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика в настоящее время переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электричества. По ее словам, закупка газа в Румынии обходится в два раза дороже, а "Газпром" продолжает сокращать поставки вопреки условиям контракта.