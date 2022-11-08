Россия приветствует решение Алжира присоединиться к БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России приветствуют решение Алжира подать заявку на вступление в объединение стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«У нас с Алжиром прекрасные отношения, поддерживается очень доверительный диалог. Этот вопрос обсуждается в рамках коллективной работы в БРИКС. Мы приветствуем желание наших друзей, партнеров и единомышленников подключаться к работе в таких форматах, как БРИКС и ШОС, и другим, где мы активно работаем», – сказал дипломат в беседе с журналистами.

Как отметил замглавы МИД России, президент Алжира Абдельмаджид Теббун может до конца года посетить Россию. По словам Богданова, российский лидер Владимир Путин пригласил алжирского коллегу, сейчас Москва ждет от пожеланий по срокам визита.

Как писал сайт KP.RU, накануне спецпосланник Министерства иностранных дел Алжира по международному партнерству Лейла Зерруги сообщила, что республика подала официальную заявку на вступление в БРИКС.