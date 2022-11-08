Минобороны Австралии заявилo об оборонной стратегии с атомными подлодками при поддержке США и Британии Фото: REUTERS

Глава австралийского министерства обороны Ричард Марлз заявил, что власти страны взяли курс на коренное преобразование оборонных приоритетов. Он подчеркнул, что речь идет в первую очередь об атомных подводных лодках для обеспечения безопасности континента при содействии США и Великобритании.

"Пересмотр приоритетов в области обороны будет самым значительным за последние 40 лет и обеспечит значительную смену набора требований, которые страна предъявляет к своим вооруженным силам", - подчеркнул министр.

Марлз отметал важность "поражения противника" на гораздо больших дистанциях, что по его мнению, является эффективным инструментом для защиты страны, чтобы "удерживать его как можно дальше от наших берегов, используя весь спектр пропорциональных ответных мер", - заявил Марлз во время выступления на конференции Института подводного флота Австралии.

Он заявил, что военные затраты федерального правительства Австралии будут расти в ближайшие 10 лет. Особое внимание власти хотят уделить строительству атомного подводного флота и оснащению армии высокоточными управляемыми ракетами и беспилотниками.

Список приоритетных направлений Австралия сформирует уже в первом квартале 2023 года после комплексного стратегического осмотра ВС страны, который проводится с сентября 2022 года.

Атомный подводный флот будет создан Австралией в условиях трехстороннего военного соглашения AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США, созданный в сентябре 2021 года). При помощи своих союзников планируется построить минимум восемь атомных подлодок. Первые судна поступят в эксплуатацию ВМС Австралии не ранее 2036 года.

Напомним, группа стран G7 и Австралия достигли договоренности об установлении потолка цен на российскую нефть.