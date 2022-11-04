G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть

Страны G7 и Австралия договорились об установлении потолка цен на российскую нефть. Фото: REUTERS

Группа стран G7 и Австралия достигли договоренности об установлении потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает в пятницу 4 ноября агентство REUTERS со ссылкой на собственный источник в этой коалиции.

Сообщается, что предельная цена на российскую нефть вместо плавающего курса будет окончательно установлена в конце ноября 2022 года.

«Коалиция решила установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться», - сказал агентству собеседник на условиях анонимности.

По словам источника, установление предельной цены на российскую нефть «повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы свести к минимуму нагрузку на участников рынка».

Напомним, страны «Большой семерки» ранее вели переговоры о том, чтобы ввести потолок цены на российскую нефть, поставляемую морским путем.

Тем временем эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил, что введение ценового потолка на российскую нефть может стать «смертельным ударом» для стран Запада.