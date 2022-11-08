Российские войска поразили три артиллерийских взвода ВСУ в ДНР и Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины поразили три артиллерийских взвода украинских войск в Донецкой народной республике и Херсонской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Донецкой народной республики, Червоное и Беляевка Херсонской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войск и артиллерия РФ поразила четыре пункта управления ВСУ в ДНР и Харьковской области, а также 64 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 192-х районах.

В ЛНР, Запорожской и Херсонской областях российскими войсками были уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в Днепропетровской области – хранилище топлива для военной техники ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами под Запорожьем.