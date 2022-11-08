Товарооборот между Россией и Индией вырос на 130% Фото: Shutterstock

Товарооборот между Россией и Индией более чем в два раза – на 130%, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

«К сентябрю товарооборот прибавил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более 130%, практически достигнув отметки в 17 миллиардов долларов. Мы уверены, что цель, которую поставили наши лидеры, – довести товарооборот до 30 миллиардов – будет вскоре достигнута», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Кроме того, Лавров сообщил, что он обсудил с Джайшанкаром перспективы военно-технического сотрудничества, в том числе совместное производство современных вооружений. В ходе переговоров стороны также коснулись сотрудничества в атомной в атомной энергетике и космической сфере.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия обсуждают взаимное признание платежей картами «Мир» и RuPay.