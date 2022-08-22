Deccan Herald: Россия и Индия обсуждают взаимное признание платежей картами "Мир" и RuPay

Картами платежной системы "Мир", предположительно, скоро можно будет оплачивать покупки в Индии
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Россия и Индия ведут переговоры о взаимном признание платежей картами "Мир" и RuPay. Об этом сообщает издание Deccan Herald.
Журналисты выяснили, что данный вопрос обсуждался в ходе визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву, который состоялся в середине прошлой недели.
В издании отметили, что в случае заключения соответствующего соглашение индийцы смогут без проблем рассчитываться своими картами при посещении России, а россияне – при поездках в Индию.
Напомним, Россия активно обсуждает с Китаем, Таиландом и Египтом использование платежной карты "Мир". Помимо этого, переговоры на эту тему ведутся с Азербайджаном и рядом других стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Как ранее писал сайт KP.RU, Москва и Анкара заключили договоренность о двухсторонней торговле в рублях. Об этом сообщил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Сочи, где проходили переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.