Deccan Herald: Россия и Индия обсуждают взаимное признание платежей картами "Мир" и RuPay

Картами платежной системы "Мир", предположительно, скоро можно будет оплачивать покупки в Индии Фото: REUTERS

Россия и Индия ведут переговоры о взаимном признание платежей картами "Мир" и RuPay. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

Журналисты выяснили, что данный вопрос обсуждался в ходе визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву, который состоялся в середине прошлой недели.

В издании отметили, что в случае заключения соответствующего соглашение индийцы смогут без проблем рассчитываться своими картами при посещении России, а россияне – при поездках в Индию.

Напомним, Россия активно обсуждает с Китаем, Таиландом и Египтом использование платежной карты "Мир". Помимо этого, переговоры на эту тему ведутся с Азербайджаном и рядом других стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Как ранее писал сайт KP.RU, Москва и Анкара заключили договоренность о двухсторонней торговле в рублях. Об этом сообщил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Сочи, где проходили переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.