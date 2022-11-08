В Париже услуги прачечных подорожали

Счет за электричество в прачечной с 600 евро поднялся до 1,6 тысячи евро в месяц Фото: EAST NEWS

В Париже прачечные стали поднимать цены на свои услуги в связи с резким ростом стоимости электроэнергии, об этом сообщил телеканал BFMTV.

В интервью журналистам Сильван Шомон, владелец 20 прачечных в Париже, заявил, что впервые за многие годы поднял цены на услуги из-за растущих затрат в связи с резким скачком цен на электроэнергию.

«Если раньше услуга сушки белья стоила 1 евро за 10 минут, то теперь ее стоимость выросла до 1 евро 20 центов. А в следующем году, думаю, она подорожает до 1 евро 40 центов. Я просто вынужден пойти на это», - рассказал Шомон.

Со слов предпринимателя, счет за электричество в прачечной с 600 евро поднялся до 1,6 тысячи евро в месяц, за газ — с 32 до 216 евро за меговатт-час. У него в планах снизить температуры у стиральных машин с 90 до 80-70 градусов.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в Великобритании продуктовая инфляция достигла рекордных 14,7%, что связывается с ростом цен на энергоресурсы и затратами на оплату труда. Данный показатель стал самым высоким за последние 14 лет, когда стали отслеживать изменение цен на продукты.