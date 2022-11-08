В Великобритании возник дефицит яиц

Дефицит яиц возник в связи с очередной вспышкой птичьего гриппа и гибели миллионов кур во время летней жары Фото: EAST NEWS

В Великобритании наиболее крупные супермаркеты могут ограничить продажу яиц в связи с их дефицитом, об этом сообщает газета The Sun, ссылаясь на руководство торговых заведений.

Как пишет издание, дефицит яиц возник в связи с очередной вспышкой птичьего гриппа и гибели миллионов кур во время летней жары. Также многие фермеры стали покидать отрасль в связи с падением прибыли, «чему поспособствовал рост цен на корма после начала конфликта на Украине».

В публикации отмечается, что ретейлеры «рассматривают возможность начать импорт яиц из Польши. При этом есть ожидания, что это “приведет к подорожанию продукции из-за дополнительных транспортных расходов”.

Согласно данным Бюро национальной статистики, опубликованным в октябре, в сравнении с прошлым годом стоимость яиц выросла на 23,2%.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, согласно данным Бюро национальной статистики, в сравнении с прошлым годом больше всего подорожали молоко - на 34,5%, масло - 27,9%, яйца - 23,2% и сыр - на 21,6%.

В связи с ростом цен на продукты большинство британцев стали выбирать недорогие супермаркеты.