Госдума приняла законопроект о статусе ветеранов боевых действий для добровольцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в военной спецоперации на Украине.

Документ предусматривает «установление статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в ходе специальной военной операции», сказано на сайте Госдумы.

Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, теперь добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие РФ, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Закон распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 на территориях Украины, Донецкой и Луганской народной республик, а с 30 сентября 2022 – в Запорожской и Херсонской областях.

Как писал сайт KP.RU, ранее Госдума приняла законпроект о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, участвующим в спецоперации России на Украине.