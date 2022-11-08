В Херсонской области украинский диверсант подорвал себя при попытке задержания

Украинский диверсант подорвал себя при попытке задержания в Херсонской области Фото: прессс-служба СБУ

Диверсант Службы безопасности Украины, подорвал себе при попытке задержания в Бериславе Херсонской области.

Как рассказали журналистам в экстренных службах региона, злоумышленник совершил самоподрыв, когда пытался скрыться от силовых структур. Информация о его местонахождении была получена силовиками от ранее задержанных диверсантов. В экстренных службах уточнили, что он принадлежал к террористической ячейке СБУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сотрудники Федеральной службой безопасности России на территории Херсонской области вскрыли и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявлены и задержаны девять граждан Украины, их кураторы – сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей – скрываются за пределами России.

В сентябре украинский диверсант рассказал, как получил приказ убить временно исполняющего главы Херсонской области Владимира Сальдо.