Минфин России направил 259,7 млрд рублей из ФНБ на покрытие дефицита в федеральном бюджете Фото: REUTERS

Министерство финансов России направило из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 259,7 млрд рублей на покрытие дефицита в федеральном бюджете. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. При этом объем ФНБ на 1 ноября 2022 года составил 11,37 трлн руб., или 8,5% ВВП.

"Часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме €3455,3 млн, £375 млн и ¥63 572,9 млн была реализована за 259 735,7 млн руб., а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита",— сообщает Минфин.

Ценные бумаги самоокупаемых российских проектов инфраструктуры находится порядка 319,4 млрд руб. и 2,2 млрд долларов. В долговые обязательства иностранных государств вложено 3 млрд долларов, а в привилегированные акции кредитных заведений - 329 млрд руб. На депозитных счетах в Газпромбанке и ВТБ с целью финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,4 млрд руб., в ВЭБ.РФ - 528,2 млрд руб.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что профицит российского бюджета в январе-сентябре 2022 года снизился до 54,689 млрд рублей против предварительной оценки Министерства финансов.