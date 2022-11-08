МИД Приднестровья обратился к России из-за проблемы отбора газа Молдавией Фото: REUTERS

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) обратилась к России в связи с проблемой отбора газа Молдавией, сообщил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

«Мы обратились к Российской Федерации. Буквально 1 ноября были отправлены официальные обращения по линии президента Приднестровья в адрес президента Российской Федерации, администрации президента, Совета Федерации, Госдумы и «Газпрома», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Игнатьев, Приднестровье не является субъектом договора между компаниями «Газпром» и «Молдовагаз», поэтому Тирасполь надеется решить проблему сокращения поставок газа из Молдавии в ПМР на уровне правительств. По словам дипломата, республика предложила несколько вариантов решения и теперь ждет реакции российских властей. Он добавил, что Приднестровье считает сокращение поставок голубого топлива из Молдавии «грубым нарушением договора».

Напомним, правительство Молдавии рассматривает варианты обращения в суд и взысканий с «Газпрома» компенсации за сокращение поставок газа в республику.