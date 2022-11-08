Власти Одессы намерены демонтировать памятник Екатерине II в ближайшее время

Памятник Екатерине II в Одессе демонтируют в ближайшее время Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Власти Одессы планируют демонтировать памятник российской императрице Екатерине II в ближайшее время, заявил председатель военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

«Что касается фигуры именно Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности, – выглядит, возможно, для кого-то и красиво, но ценности нет, – она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт», – сказал он в эфире телемарафона «Единые новости».

Кроме того, четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» вернут в музей, рассказал глава Одесской областной военной администрации.

Как писал сайт KP.RU, ранее памятник Екатерине II в Одессе оградили деревянным забором после того, как его несколько раз осквернили. Напомним, вандалы надели на голову императрицы красный колпак палача, а к руке привязали виселицу.