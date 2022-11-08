Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел инспекцию командного пункта Объединенной группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации, рассказали журналистам в ведомстве.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине», – сообщили в Минобороны РФ.

Глава ведомства заслушал доклад командующего Объединенной группировкой генерала Сергея Суровикина, который рассказал о текущей оперативной обстановке, характере действий противника и выполнении российскими силами боевых задач. Кроме того, командующий доложил об обеспечении довольствием военнослужащих, прибывших в состав группировки в рамках призыва по частичной мобилизации.

Как писал сайт KP.RU, в начале октября генерал армии Сергей Суровикин был назначен новым командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации на Украине.