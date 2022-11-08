Путин сообщил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 Фото: REUTERS

Программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей с членами правительства.

«Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года», – сказал глава государства.

Он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала, и теперь право на выплаты имеют те семьи, в которых родился первый ребенок.

Как писал сайт KP.RU, размер материнского капитала в России будет в следующем году увеличен. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, за рождение первого ребенка выплатят почти 590 тысяч рублей, за второго – около 780 тысяч рублей.