Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО протоиерею Михаилу Васильеву

Протоиерей Михаил Васильев посмертно признан Героем России. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею РПЦ, клирику Московской епархии Михаилу Васильеву, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября 2022 года в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.

Он находился в зоне проведения специальной военной операции России на Украине. По данным военкоров, причиной его смерти стало ранение, полученное в результате удара Вооруженных сил Украины с использованием американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Спасти раненого священнослужителя медика не удалось.