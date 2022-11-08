Президент Тайваня сообщила о возможности скорого вторжения КНР на остров

Цай Инвэнь сделала громкое заявление о возможном вторжении китайской армии в Тайвань Фото: REUTERS

Вторжение КНР на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова. С соответствующим публичным заявлением, как сообщает американское интернет-издание The Atlantic, выступила 8 ноября 2022 года президент Тайваня Цай Инвэнь.

По словам лидера Тайваня, "по всей видимости, вторжение армии Китая на остов является неизбежным". При этом конкретные сроки начала военных действий вокруг острова и на самой территории Тайваня Цай Инвэнь называть не стала.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что Вооруженные силы США в любом случае будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" или его попыток со стороны Китая.

По словам Байдена, несмотря на то, что официально Вашингтон считает Тайвань частью Китая и не признает независимость острова. американские власти выступают категорически против любых попыток Пекина силой решить "тайваньский вопрос", так как все переговоры о разрешении кризиса необходимо решать путем переговоров.