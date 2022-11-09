Украинские войска начали атаку около Снигиревки Херсонской области

Украинские националистические формирования пошли в наступление в Херсонской области. Фото: REUTERS

Украинские войска пошли в атаку в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По словам Стремоусова, по состоянию на 23.52 вторника, 8 ноября, идет бой на Снигиревском участке фронта Херсонской области.

«Сегодня укронацисты предприняли разведку боем на трёх участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигиревском. И если на первых двух противник понёс потери и отступил, то на Снигиревском участке фронта с утра развязались тяжёлые бои», - пишет Стремоусов в Telegram.

Замглавы администрации сообщил, что на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожный путей удалось закрепиться украинским националистическим формированиям, в составе которых находятся польские и англоговорящие наемники.

«Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205 полк», - рассказал Кирилл Стремоусов.

Тем временем в Херсонской области украинский диверсант подорвал себя при попытке задержания. Злоумышленник был членом террористической ячейки СБУ.

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