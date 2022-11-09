Госдеп США подтвердил возможность проведения переговоров по СНВ-3 с Россией в ближайшее время

В Госдепе США заявили о возможности проведения переговоров США и России в ближайшее время. Фото: REUTERS

Госдеп США заявил о возможности проведения переговоров с Россией по СНВ-3 в ближайшее время. Об этом во вторник 8 ноября сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

«Мы согласились о проведении ...встречи в ближайшем будущем», - цитирует Прайса РИА Новости.

Представитель Госдепа уточнил, что во время переговоров будут обсуждаться исключительно вопросы двусторонних отношений США и России и возможность возобновления инспекций в рамках договора о нераспространении стратегических наступательных вооружений. Прайс также выразил надежду, что предстоящие переговоры будут конструктивными.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о секретных переговорах с Москвой словами «Люди много чего утверждают». Она уточнила, что США обсуждают вопросы, не затрагивающие Украину.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский по команде из Вашингтона изобразил готовность к переговорам с Россией. Подробности здесь на KP.RU.