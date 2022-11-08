Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах с Москвой: «Люди много чего утверждают»

Пресс-секретарь Байдена прокомментировала информацию о "секретных переговорах" Москвы и Вашингтона. Фото: REUTERS

В Белом доме прокомментировали сообщения о секретных переговорах, которые якобы ведет с Россией советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в понедельник 7 ноября, что вокруг этого вопроса существует много неподтвержденных слухов.

«Люди много что утверждают об обсуждениях, которые Соединенные Штаты ведут или не ведут», - сказала Жан-Пьер.

В то же время пресс-секретарь Байдена отметила, что в определенных сферах обсуждения ведутся, но они не затрагивают украинский конфликт.

«Наши обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией», - подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что советник президента США по нацбезопасности Салливан ведет переговоры с Ушаковым и Патрушевым. Суть переговоров заключалась в предотвращении эскалации конфликта на Украине.

В то же время читатели китайского издания «Гуаньча» выразили мнение, что «секретные переговоры» советника национальной безопасности президента США Джейка Салливана с Москвой проводятся из корыстных побуждений Белого дома, а не гуманных соображений.