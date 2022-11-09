Умер Виктор Черкесов, бывший глава ФСКН России Фото: Иван СЫСОЕВ

Сегодня, 8 ноября 2022 года, умер экс-глава Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Черкесов. Об этом сообщил депутат Госдумы России Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Черкесов скончался в возрасте 72 лет в Санкт-Петербурге.

"Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО. Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память", - пишет Хинштейн.

В 1973 году Черкесов поступил на службу в прокуратуру Ленинграда, в 1975-м перевелся в органы госбезопасности. С 2003 года он возглавил новую силовую структуру Госнаркоконтроль, нынешний ФСКН, и покинул свой пост в 2008 году.

Напомним, 12 мая 2008 года президент России Владимир Путин назначил Виктора Черкесова руководителем Федеральной службы по поставкам вооружения, военной специальной техники и материальных средств.